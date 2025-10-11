Começa Moto Romaria 2025, um dos momentos mais tradicionais do Círio de Nazaré

Iniciou, às 12h, a Moto Romaria 2025, uma das procissões mais tradicionais do Círio de Nazaré. Milhares de motociclistas percorrem as ruas de Belém acompanhando a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, em um cortejo que parte da Praça Pedro Teixeira e segue até o Colégio Gentil Bittencourt, marcando um dos momentos mais esperados da programação oficial.

Criada em 1990 pela Federação Paraense de Motociclismo, a Moto Romaria nasceu do desejo de motociclistas de homenagear a padroeira dos paraenses de forma própria. Desde então, tornou-se uma tradição consolidada do Círio, sendo realizada sempre no segundo sábado de outubro, após a Romaria Fluvial.

Durante o percurso, a Imagem Peregrina segue em carro aberto, acompanhada por motociclistas que buzinam e acenam ao público, enquanto moradores e comerciantes saem às ruas para saudar a Santa e pedir bênçãos. O trajeto, de aproximadamente 2,5 quilômetros, segue pela Avenida Presidente Vargas e Avenida Nazaré, até o Gentil Bittencourt, onde os participantes recebem bênçãos ao fim da romaria.

A Moto Romaria é considerada uma das procissões mais animadas e participativas do Círio, reunindo fé, emoção e energia. O deslocamento é curto e contínuo, com duração de cerca de uma hora, garantindo segurança e organização aos motociclistas e fiéis que acompanham o cortejo.

Com ela, o Círio de Nazaré 2025 segue fortalecendo sua tradição de fé e celebração popular. A programação oficial, iniciada em 8 de outubro, inclui 14 romarias e se estende até o dia 27, encerrando com o Recírio, quando a Imagem Peregrina retorna ao seu altar na Basílica Santuário.

Moto Romaria Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal