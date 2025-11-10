Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Gringo viraliza com personagens do Bonde da Alegria na Estação das Docas, em Belém

Alguns paraenses começaram a gritar no meio da rua: "Gringo, eu te amo"

Victoria Rodrigues
fonte

Nos últimos dias, muitos turistas estão desembarcando em Belém para participar da COP 30. (Foto: Reprodução/ Instagram | @bondedaalegriaa)

Com a chegada da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, diversos turistas, jornalistas e políticos nacionais e internacionais estão aproveitando o momento para conhecer a cidade que, durante o evento, está sendo considerada por Lei como a Capital Federativa do Brasil. Como exemplo disso, um vídeo publicado no Instagram mostra um “gringo” se divertindo na Estação das Docas, ponto turístico de Belém do Pará.

Na ocasião, o turista internacional estava interagindo com alguns personagens do Bonde da Alegria, conhecido na capital pelas danças, performances e pelo trem colorido e iluminado que anda pelas ruas paraenses. Nas filmagens, o “gringo” aparece tentando se comunicar com um personagem e diz em inglês: “Meu nome é Gabriel”. Em seguida, as pessoas em volta começam a gritar: “Gringo, eu te amo!”.

Repercussão do vídeo

Nos comentários da publicação, algumas pessoas comentaram sobre o episódio engraçado que ocorreu na Estação das Docas. “Eita Belém boa, tudo é motivo para baderna. O negócio é ser feliz!”, disse uma pessoa. “Nesse bonde tudo se torna diversão”, destacou uma mulher. “Qual será a melhor forma de identificar um gringo? Pelo sotaque ou pelo óculos de sol à noite?”, escreveu uma terceira.

Mas além dos comentários positivos, também surgiram os negativos por conta da forma como os paraenses gritaram o “Eu te amo” para o turista no local. “Gente, quanta amargura de uns aqui, o pessoal do bonde tá interagindo com o gringo por pura diversão e brincadeira. No programa Pânico da TV tinha tanta tosquice e ninguém fala nada”, defendeu um internauta nos comentários do vídeo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Palavras-chave

gringo

viraliza

interação

bonde da alegria

belém
Belém
.
