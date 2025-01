VÍDEO: Gringo tenta comprar coxinha e se enrola na pronúncia

Em um vídeo que conquistou as redes sociais, Debie Payne, moradora de Pindamonhangaba (SP), desafiou o marido estrangeiro a comprar uma coxinha de frango com Catupiry. Sem dominar o português, ele se lançou na missão com uma câmera na mão e muita coragem. O resultado foi uma sequência de momentos engraçados e cheios de espontaneidade.

Ao entrar na loja, o marido de Debie enfrentou dificuldades para entender a atendente e pronunciar as palavras “coxinha” e “Catupiry”, gerando risadas tanto na loja quanto entre os internautas que assistiram ao vídeo. Mesmo com os tropeços linguísticos, ele conseguiu completar o pedido, garantindo a tão desejada coxinha.

Nos comentários do vídeo, que foi publicado em 19 de dezembro, espectadores se divertiram com a situação. Um deles escreveu: “Adorei, se esforçou e conseguiu a coxinha, isso que importa.” Outro comentou: “Tadinho, quanto mais a moça falava mais desespero me dava.” O vídeo, além de arrancar risos, mostra como a comida e a cultura podem aproximar pessoas de diferentes partes do mundo.