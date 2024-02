Coxinha é eleita a 4ª melhor fritura do mundo; veja qual é o primeiro lugar

O sucesso da coxinha, um clássico dos salgados e dominante no coração dos brasileiros, alcançou o 4º lugar entre as melhores frituras do mundo no ranking TasteAtlas. No ano passado, a comida entrou na lista, mas não chegou a fazer parte nem do top 10.

Agora, a competição contou com países como a Coreia do Sul, Indonésia, Malásia, Itália, China, Índia e Marrocos na disputa pelos primeiros lugares. A posição de destaque foi para o frango frito coreano - chamado de Chikin.

Em segundo lugar, o ranking elegeu o bolinho de peixe frito da Indonésia (Pempek), seguido pelo folhado de batata e curry (Karipap), da Malásia. A lista conta com outros pratos à base de porco, batata e temperos picantes. Veja a lista completa:

Top 10 melhores frituras do mundo

Chikin - frango frito coreano (Coreia do Sul)

Pempek - bolinho de peixe frito (Indonésia)

Karipap - folhado de batata e curry (Malásia)

Coxinha - Brasil

Fritto misto - prato à base de carne de porco (Itália)

Ayam Goreng - frango frito com curry (Indonésia)

Cuì pí zhá ji - frango frito crocante (China)

Panzerotti - salgado que lembra um calzone (Itália)

Frango 65 - frango picante (Índia)

Maakouda - bolinho de batata (Marrocos)

Ranking TasteAtlas

O TasteAtlas não é um ranking feito por críticos ou especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma extensa lista de pratos típicos de países ao redor do mundo. A plataforma calcula a média das notas recebidas por cada prato.