Coxinha explode e queima rosto de cliente; veja o vídeo

Um incidente inusitado ocorreu em um restaurante localizado no Bairro Alto, em Curitiba (PA), onde um cliente foi surpreendido por uma explosão ao morder uma coxinha. O evento, que resultou em queimaduras leves no rosto do homem, aconteceu na emblemática sexta-feira 13, uma data frequentemente associada a superstições de azar. Segundo o proprietário do estabelecimento, a coxinha havia sido retirada da estufa e servida normalmente ao cliente momentos antes do acidente.

No momento em que o cliente deu a primeira mordida, um barulho semelhante ao de um pneu estourando foi ouvido, seguido pela explosão do salgado. O impacto foi tão forte que o recheio quente se espalhou, causando queimaduras leves no rosto do homem. Imediatamente após o incidente, ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado para o hospital por uma ambulância para tratar das lesões.

O empresário comentou que nunca havia presenciado uma situação como essa antes. Embora tenha visto coxinhas explodirem durante a fritura, a explosão ocorrida ao ser mordida foi algo inédito para ele.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)