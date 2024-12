VÍDEO: Vira-lata caramelo 'curte' show de Taty Girl e é adotado pela cantora

Um cachorro vira-lata caramelo conquistou as redes sociais após ser filmado "curtindo" um show de forró na cidade de Cajueiro da Praia, litoral do Piauí, na última sexta-feira (13). A cena aconteceu durante a apresentação da cantora Taty Girl, que percebeu a presença do animal próximo ao palco e pediu que sua equipe evitasse soltar fogos de artifício para não assustá-lo.

O momento foi registrado em vídeo, mostrando o cachorro sentado, atento ao show, enquanto a cantora interagia com ele. A atitude de Taty Girl emocionou os internautas, que passaram a torcer pela adoção do cãozinho.

VEJA MAIS

Adoção e final feliz

Após a repercussão do caso, Taty Girl iniciou uma busca pelo caramelo. A cantora revelou que ficou preocupada ao descobrir que o cão vivia nas ruas e que queria muito levá-lo para casa. "Fiquei com receio dele ser um cachorro ‘fujão’, mas soube que é de rua. Vai dar certo [adotá-lo], só estamos tentando localizar o animal. Ele tomou meu coração", comentou a artista em suas redes sociais.

A busca pelo caramelo demorou, mas teve final feliz. A artista encontrou o cão, que estava machucado, e decidiu levá-lo para casa. Em seu Instagram, Taty contou que o animal, agora batizado de Caramelo, já está recebendo os cuidados necessários e muito carinho.

"Ele vai receber muito cuidado, muito amor e muito dengo, não só meu, mas de todo mundo que mora aqui", escreveu a cantora, emocionando ainda mais os fãs.

Nos comentários da publicação, admiradores elogiaram a atitude de Taty Girl. "Minha admiração por ti só aumentou", escreveu uma fã. "Tenho certeza que ele será muito feliz no novo lar 👏🏼👏🏼❤️", comentou outra. A cantora Solange Almeida também deixou uma mensagem de apoio: "Não esperávamos menos de vc! Coração gigante, minha amiga ❤️❤️".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)