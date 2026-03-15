Para quem o Brasil vai torcer no Oscar 2026? Confira as categorias e indicados brasileiros

Neste domingo (15), os olhos do Brasil se voltam para o Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA), onde será realizada a cerimônia do Oscar 2026. A edição marca uma participação histórica do cinema nacional, com um total de cinco indicações que colocam o país na elite da sétima arte mundial.

O grande destaque da noite é o filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, que conseguiu o feito raro de ser indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A disputa brasileira também se estende às categorias de atuação, direção de elenco e fotografia.

O cenário é de Copa do Mundo para o cinema nacional, que enfrentará grandes blockbusters e produções aclamadas. Os nomes de Wagner Moura, Gabriel Domingues e Adolpho Veloso estão entre os destaques, consolidando a força da produção brasileira. Confira para quem a torcida brasileira pode torcer hoje!

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"O Agente Secreto" disputa principal categoria do Oscar

A categoria mais prestigiada da noite conta com a presença do brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. O filme nacional concorre contra outros nove indicados:

Pecadores (Sinners) : O terror de vampiros de Ryan Coogler, líder em indicações.

: O terror de vampiros de Ryan Coogler, líder em indicações. Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another) : O novo épico de Paul Thomas Anderson.

: O novo épico de Paul Thomas Anderson. Marty Supreme : A cinebiografia sobre pingue-pongue da A24.

: A cinebiografia sobre pingue-pongue da A24. Frankenstein : A versão gótica de Guillermo del Toro.

: A versão gótica de Guillermo del Toro. Hamnet : Drama histórico de Chloé Zhao.

: Drama histórico de Chloé Zhao. Valor Sentimental (Sentimental Value) : O aclamado drama norueguês de Joachim Trier.

: O aclamado drama norueguês de Joachim Trier. F1 : Superprodução de ação com Brad Pitt.

: Superprodução de ação com Brad Pitt. Bugonia : A ficção científica bizarra de Yorgos Lanthimos.

: A ficção científica bizarra de Yorgos Lanthimos. Sonhos de Trem (Train Dreams): Drama da Netflix, que também tem brasileiro na equipe técnica.

Brasil é favorito em Melhor Filme Internacional com "O Agente Secreto"

As chances de "O Agente Secreto" são altas nesta categoria. O filme de Kleber Mendonça Filho disputa a estatueta com quatro adversários:

Valor Sentimental (Noruega) : Considerado o maior rival do Brasil nesta categoria.

: Considerado o maior rival do Brasil nesta categoria. Foi Apenas um Acidente (França) : Dirigido pelo iraniano Jafar Panahi.

: Dirigido pelo iraniano Jafar Panahi. Sirât (Espanha) : Drama espiritual de Oliver Laxe.

: Drama espiritual de Oliver Laxe. A Voz de Hind Rajab (Tunísia): Baseado na história real de uma menina em Gaza.

Wagner Moura concorre a Melhor Ator e enfrenta "grupo da morte"

Wagner Moura tenta um feito inédito para o Brasil como o primeiro indicado na categoria de Melhor Ator. Após vencer o Globo de Ouro por sua atuação em "O Agente Secreto", ele enfrenta uma disputa acirrada contra gigantes de Hollywood:

Michael B. Jordan (Pecadores) : O favorito da noite, vencedor do SAG Awards.

: O favorito da noite, vencedor do SAG Awards. Timothée Chalamet (Marty Supreme) : Estrela da nova geração em um papel aclamado pela crítica.

: Estrela da nova geração em um papel aclamado pela crítica. Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra) : Veterano com forte apoio da crítica e em papel de peso sob direção de Paul Thomas Anderson.

: Veterano com forte apoio da crítica e em papel de peso sob direção de Paul Thomas Anderson. Ethan Hawke (Blue Moon): Performance elogiada em filme de Richard Linklater.

Gabriel Domingues faz história em categoria estreante de Direção de Elenco

Nesta categoria estreante, o brasileiro Gabriel Domingues disputa a estatueta histórica por "O Agente Secreto". Ele concorre com os responsáveis pelo elenco de:

Pecadores (Sinners) : Trabalho de Francine Maisler.

: Trabalho de Francine Maisler. Uma Batalha Após a Outra : Cassandra Kulukundis.

: Cassandra Kulukundis. Hamnet : Nina Gold.

: Nina Gold. Marty Supreme: Jennifer Venditti.

Adolpho Veloso representa o Brasil em Melhor Fotografia

O brasileiro Adolpho Veloso concorre pelo filme americano "Sonhos de Trem". Ele leva a bandeira verde e amarela para a categoria, enfrentando nomes como:

Autumn Durald Arkapaw (Pecadores) : Pelo uso marcante de sombras e terror.

: Pelo uso marcante de sombras e terror. Dan Laustsen (Frankenstein) : Pelo estilo visual gótico clássico de Del Toro.

: Pelo estilo visual gótico clássico de Del Toro. Darius Khondji (Marty Supreme) : Pela estética dos anos 50.

: Pela estética dos anos 50. Michael Bauman (Uma Batalha Após a Outra): Pelas paisagens épicas da Califórnia.

O Liberal transmite o Oscar 2026 ao vivo

Para quem busca uma análise aprofundada e com o DNA paraense, o Grupo Liberal realiza, pelo quinto ano consecutivo, uma cobertura especial da maior premiação do cinema mundial. A programação foca não apenas nos vencedores, mas no impacto histórico das produções nacionais em Hollywood.

Como assistir à live do O Liberal?

A transmissão começa às 22h e pode ser acompanhada pelo canal oficial de O Liberal no YouTube.

Sob o comando de João Gabriel (Dom Sousa), o programa reunirá um time diversificado de especialistas para dissecar cada categoria e as chances reais dos brasileiros na premiação.

Time de comentaristas

A bancada deste ano promove um encontro entre a tradição da crítica paraense e novas linguagens do entretenimento digital, com:

Ismaelino Pinto: Colunista de O Liberal e referência em cultura e cinema.

Colunista de e referência em cultura e cinema. Marcelo Flexa: Representando o Cine Clube Paraense .

Representando o . Jamylle Cook: Professora mestre e pesquisadora de cinema.

Professora mestre e pesquisadora de cinema. Marcela Bomfim: Criadora de conteúdo da página "Te indico todo dia" .

Criadora de conteúdo da página . João Costa: Do canal "XAnimeGamer", trazendo a perspectiva da cultura pop e geek.

Confira outras opções de transmissão:

TV Aberta : TV Globo (após o Fantástico).

: TV Globo (após o Fantástico). TV por Assinatura : TNT.

: TNT. Streaming: Max (antiga HBO Max).