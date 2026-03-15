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Para quem o Brasil vai torcer no Oscar 2026? Confira as categorias e indicados brasileiros

O Brasil chega com presença histórica, especialmente com "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Wagner Moura, Gabriel Domingues e Adolpho Veloso também são destaques no Oscar 2026

O Liberal
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"O Agente Secreto" é o grande destaque nacional e concorre em quatro categorias (Instagram @theacademy | Divulgação / Victor Jucá)

Neste domingo (15), os olhos do Brasil se voltam para o Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA), onde será realizada a cerimônia do Oscar 2026. A edição marca uma participação histórica do cinema nacional, com um total de cinco indicações que colocam o país na elite da sétima arte mundial.

O grande destaque da noite é o filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, que conseguiu o feito raro de ser indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A disputa brasileira também se estende às categorias de atuação, direção de elenco e fotografia.

O cenário é de Copa do Mundo para o cinema nacional, que enfrentará grandes blockbusters e produções aclamadas. Os nomes de Wagner Moura, Gabriel Domingues e Adolpho Veloso estão entre os destaques, consolidando a força da produção brasileira. Confira para quem a torcida brasileira pode torcer hoje!

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O filme estrelado por Wagner Moura se passa no Recife, em 1977

"O Agente Secreto" disputa principal categoria do Oscar

A categoria mais prestigiada da noite conta com a presença do brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. O filme nacional concorre contra outros nove indicados:

  • Pecadores (Sinners): O terror de vampiros de Ryan Coogler, líder em indicações.
  • Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another): O novo épico de Paul Thomas Anderson.
  • Marty Supreme: A cinebiografia sobre pingue-pongue da A24.
  • Frankenstein: A versão gótica de Guillermo del Toro.
  • Hamnet: Drama histórico de Chloé Zhao.
  • Valor Sentimental (Sentimental Value): O aclamado drama norueguês de Joachim Trier.
  • F1: Superprodução de ação com Brad Pitt.
  • Bugonia: A ficção científica bizarra de Yorgos Lanthimos.
  • Sonhos de Trem (Train Dreams): Drama da Netflix, que também tem brasileiro na equipe técnica.

Brasil é favorito em Melhor Filme Internacional com "O Agente Secreto"

As chances de "O Agente Secreto" são altas nesta categoria. O filme de Kleber Mendonça Filho disputa a estatueta com quatro adversários:

  • Valor Sentimental (Noruega): Considerado o maior rival do Brasil nesta categoria.
  • Foi Apenas um Acidente (França): Dirigido pelo iraniano Jafar Panahi.
  • Sirât (Espanha): Drama espiritual de Oliver Laxe.
  • A Voz de Hind Rajab (Tunísia): Baseado na história real de uma menina em Gaza.

Wagner Moura concorre a Melhor Ator e enfrenta "grupo da morte"

Wagner Moura tenta um feito inédito para o Brasil como o primeiro indicado na categoria de Melhor Ator. Após vencer o Globo de Ouro por sua atuação em "O Agente Secreto", ele enfrenta uma disputa acirrada contra gigantes de Hollywood:

  • Michael B. Jordan (Pecadores): O favorito da noite, vencedor do SAG Awards.
  • Timothée Chalamet (Marty Supreme): Estrela da nova geração em um papel aclamado pela crítica.
  • Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra): Veterano com forte apoio da crítica e em papel de peso sob direção de Paul Thomas Anderson.
  • Ethan Hawke (Blue Moon): Performance elogiada em filme de Richard Linklater.

Gabriel Domingues faz história em categoria estreante de Direção de Elenco

Nesta categoria estreante, o brasileiro Gabriel Domingues disputa a estatueta histórica por "O Agente Secreto". Ele concorre com os responsáveis pelo elenco de:

  • Pecadores (Sinners): Trabalho de Francine Maisler.
  • Uma Batalha Após a Outra: Cassandra Kulukundis.
  • Hamnet: Nina Gold.
  • Marty Supreme: Jennifer Venditti.

Adolpho Veloso representa o Brasil em Melhor Fotografia

O brasileiro Adolpho Veloso concorre pelo filme americano "Sonhos de Trem". Ele leva a bandeira verde e amarela para a categoria, enfrentando nomes como:

  • Autumn Durald Arkapaw (Pecadores): Pelo uso marcante de sombras e terror.
  • Dan Laustsen (Frankenstein): Pelo estilo visual gótico clássico de Del Toro.
  • Darius Khondji (Marty Supreme): Pela estética dos anos 50.
  • Michael Bauman (Uma Batalha Após a Outra): Pelas paisagens épicas da Califórnia.

O Liberal transmite o Oscar 2026 ao vivo

Para quem busca uma análise aprofundada e com o DNA paraense, o Grupo Liberal realiza, pelo quinto ano consecutivo, uma cobertura especial da maior premiação do cinema mundial. A programação foca não apenas nos vencedores, mas no impacto histórico das produções nacionais em Hollywood.

Como assistir à live do O Liberal?

A transmissão começa às 22h e pode ser acompanhada pelo canal oficial de O Liberal no YouTube.

Sob o comando de João Gabriel (Dom Sousa), o programa reunirá um time diversificado de especialistas para dissecar cada categoria e as chances reais dos brasileiros na premiação.

Time de comentaristas

A bancada deste ano promove um encontro entre a tradição da crítica paraense e novas linguagens do entretenimento digital, com:

  • Ismaelino Pinto: Colunista de O Liberal e referência em cultura e cinema.
  • Marcelo Flexa: Representando o Cine Clube Paraense.
  • Jamylle Cook: Professora mestre e pesquisadora de cinema.
  • Marcela Bomfim: Criadora de conteúdo da página "Te indico todo dia".
  • João Costa: Do canal "XAnimeGamer", trazendo a perspectiva da cultura pop e geek.

Confira outras opções de transmissão:

  • TV Aberta: TV Globo (após o Fantástico).
  • TV por Assinatura: TNT.
  • Streaming: Max (antiga HBO Max).
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