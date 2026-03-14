‘O Agente Secreto’ é o filme mais citado e elogiado em menções ao Oscar nas redes

O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça Filho protagonizado por Wagner Moura, disputa o Oscar em quatro categorias neste domingo, 15. Segundo informações de pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 14, o filme brasileiro é o mais citado entre os concorrentes e o que conta com maior proporção de menções positivas.

A instituição levou em conta 4,3 milhões de "menções em inglês ou português no mundo" feitas por 849 mil perfis de redes sociais no período entre 1º de outubro de 2025 e a última sexta, 13 de março de 2026.

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Em geral, as menções negativas giraram em torno de 6% a 11% entre os concorrentes ao prêmio de melhor filme do Oscar, com a maioria dos comentários sendo considerados "neutros".

Entre os positivos, O Agente Secreto se destacou com 61%, seguido por Sonhos de Trem, com 35% - o longa também conta com um brasileiro candidato, o diretor de fotografia Adolfo Veloso. Pecadores e Marty Supreme vêm em seguida, com 29%. F1 é o que tem menos menções positivas, apenas 18%.

Filmes com mais menções entre os concorrentes ao Oscar

O Agente Secreto 21%

21% Pecadores 10%

10% F1 09%

09% Uma Batalha Após A Outra 08%

08% Frankenstein 07%

07% Marty Supreme 05%

05% Hamnet 05%

05% Valor Sentimental

12% - Soma entre outros filmes

Menções com maior sentimento positivo

61% - O Agente Secreto 35% - Sonhos de Trem 29% - Pecadores 29% - Marty Supreme 25% - Frankenstein 25% - Uma Batalha Após A Outra 25% - Hamnet 25% - Sirat 24% - Valor Sentimental 23% - Bugonia 23% - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria 21% - Foi Apenas Um Acidente 21% - Blue Moon 20% - Song Song Blue 18% - F1

Qual a metodologia da pesquisa Quaest sobre o Oscar

O Quaest não divulgou maiores detalhes sobre a metodologia, mas informa que "As menções sobre o assunto de interesse foram coletadas das principais redes sociais, Spotify, The Movie Database e site de notícias por API própria da Quaest utilizando operadores booleanos com buscas de palavras chaves relacionadas ao assunto".

A coleta foi realizada entre 1º de outubro de 2025 e 13 de março de 2026. O instituto considera como principais redes sociais as plataformas X, Instagram, Facebook, Reddit, TUmblr, TikTok, Bluesky e YouTube.