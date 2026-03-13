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Fim de semana do Oscar: 'O Agente Secreto' está no streaming e no cinema

Estadão Conteúdo

Está chegando a hora. O Agente Secreto, filme brasileiro dirigido e escrito por Kleber Mendonça Filho, vai representar o Brasil no Oscar 2026, que acontece neste domingo, 15. O longa disputa prêmios em quatro categorias, e se você ainda não viu, dá tempo! Ele já pode ser visto tanto no cinema como no streaming.

O filme estrelado por Wagner Moura se passa no Recife, em 1977, e acompanha Marcelo, um professor universitário que chega à capital de Pernambuco fugindo de um passado misterioso. Maria Fernanda Cândido, Tânia Maria e Alice Carvalho também integram o elenco, em uma história que discute temas como repressão política, memória e identidade nacional.

Como assistir?

O Agente Secreto ainda está em cartaz em cinemas brasileiros, mas também já pode ser visto de casa. O longa estreou no catálogo da Netflix no último sábado, 7, e está disponível para todos os assinantes da plataforma.

O lançamento fez parte de um acordo firmado entre os produtores e o streaming para garantir que o filme tivesse primeiro uma trajetória nas telonas antes de ser disponibilizado online. Nos cinemas, já atingiu cerca de 2,5 milhões de espectadores somente no Brasil.

Indicações ao Oscar

O amplo reconhecimento internacional fez de O Agente Secreto um dos filmes mais debatidos da temporada cinematográfica. A boa trajetória levou a quatro indicações ao prêmio da Academia: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues) e Melhor Filme.

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