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O que as estrelas vão comer no Oscar 2026? Confira o menu principal com as comidas do jantar de gala

As refeições da noite especial serão servidas após os vencedores de todas as categorias serem anunciados na premiação

Victoria Rodrigues
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Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

Quem nunca teve curiosidade de saber o que acontece com os atores, diretores e estrelas do cinema internacional após o final da maior cerimônia de premiação cinematográfica do mundo? Neste ano, ao final da exibição do Oscar 2026, haverá um jantar de gala que será oferecido a todos os presentes, em comemoração à noite memorável que renderá muitos troféus com brilhantes documentários e longa-metragens.

Para a "Governors Ball", como é chamada a tradicional festa pós-cerimômia do evento, serão servidos 70 pratos assinados por Wolfgang Puck, um dos chefes mais renomados do mundo, que está à frente do restaurante Spago, em Los Angeles (EUA). Segundo a repórter Mariane Morisawa, do jornal O Globo, o menu principal apostará em estações de carnes (bife wagyu), pizzas, comida japonesa, canapés e massas.

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Menu do Oscar 2026

  • 600 pizzas caseiras;
  • 3 mil agnolotti de alcachofra;
  • 2 mil mini Oscars de chocolate;
  • 91 kg de ribeye;
  • 136 kg de salmão defumado artesanalmente;
  • 4 kg de caviar Kaluga;
  • 227 kg de cogumelos silvestres;
  • 91 kg de arroz Nishiki;
  • 181 kg de queijos;
  • 7,5 litros de ouro líquido 24 quilates para os "Oscars de Chocolate".

Quando, que horas e onde assistir o Oscar 2026?

A cerimônia do Oscar 2026 acontecerá a partir das 21h neste domingo (15), no Teatro Dolby, que fica localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos. O anúncio dos premiados mais importantes e renomados do cinema mundial será transmitido ao vivo pela TV Globo e no portal g1, além de estar disponível também na plataforma de streaming HBO Max e no canal de televisão fechada TNT.

Somada a essas transmissões, o Grupo Liberal também apresentará uma cobertura especial do Oscar, que iniciará às 22h, no YouTube oficial de O Liberal. A live reunirá o time de especialistas renomados: João Gabriel (Dom Sousa), Jamylle Cook (professora mestre e pesquisadora), Marcela Bomfim (da página "Te indico todo dia"), Marcelo Flexa (Cine Clube Paraense) e o colunista do O Liberal, Ismaelino Pinto.

Neste ano, a premiação está contando com as altas expectativas dos brasileiros, isso porque o filme "O Agente Secreto", do diretor Kléber Mendonça Filho, foi indicado em quatro categorias: Melhor Ator, Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. E, além de ter sido indicado como Melhor Ator, Wagner Moura também foi anunciado como apresentador de uma das categorias do evento na noite especial.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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