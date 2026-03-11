Capa Jornal Amazônia
Quando é o Oscar 2026? Veja que horas começa e onde assistir à premiação

A 98ª edição do maior prêmio de cinema do mundo tem brasileiros concorrendo

Lívia Ximenes
fonte

Em 2026, o Oscar realiza a 98ª edição (Reprodução)

O Oscar 2026 está chegando e as expectativas dos brasileiros seguem altas, especialmente pela indicação do filme “O Agente Secreto” a quatro categorias. A maior premiação de cinema do mundo está na 98ª edição e ocorre no Teatro Dolby, em Los Angeles (Estados Unidos). A cerimônia está agendada para este domingo, dia 15 de março.

Repetindo o feito de 2025, a Academia tem talentos brasileiros entre os indicados. O longa de Kleber Mendonça Filho concorre ao prêmio de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Além disso, também está entre os nomeados a Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator, pela performance de Wagner Moura.

📆 Quando é o Oscar 2026?

O Oscar 2026 será neste domingo, dia 15 de março.

⏰ Que horas começa o Oscar 2026?

O Oscar 2026 inicia às 21h, conforme horário de Brasília.

📺 Onde assistir ao Oscar 2026?

O Oscar 2026 será transmitido ao vivo pela TV Globo e no portal g1. A premiação também estará disponível na plataforma de streaming HBO Max e no canal de televisão fechada TNT.

