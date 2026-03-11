Oscar aumenta segurança após alerta do FBI sobre possível ataque de drone iraniano
O Oscar vai aumentar a segurança após o alerta do FBI sobre um possível ataque de drone iraniano à Califórnia.
De acordo com a revista Variety, a segurança do evento foi reforçada, mas não de forma ostensiva ou visivelmente aparente.
O tapete vermelho do Oscar foi estendido nesta quarta-feira, 11, em Hollywood, com o apresentador Conan O'Brien e jornalistas já presentes para a tradicional celebração do cinema.
Durante uma coletiva de imprensa realizada com a equipe criativa do Oscar, o produtor executivo Raj Kapoor respondeu a uma pergunta sobre a segurança de convidados e participantes.
"Eu sinto que, neste evento, temos uma das melhores equipes do setor em todos os aspectos - e isso inclui a nossa equipe de segurança", disse Kapoor. "Então, claro, todos os anos monitoramos o que está acontecendo no mundo. Temos o apoio do FBI e da polícia de Los Angeles, e é uma colaboração muito próxima."
De acordo com um alerta divulgado pela ABC News, o FBI notificou nos últimos dias as autoridades policiais em toda a Califórnia de que o Irã poderia retaliar ações militares dos Estados Unidos lançando drones em direção à costa oeste do país.
