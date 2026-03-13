Onde assistir aos filmes do Oscar 2026? Cinema faz maratona com ingressos a R$ 15

Às vésperas da cerimônia do Oscar 2026, que acontece neste domingo (15), os fãs de cinema terão a oportunidade de assistir ou rever alguns dos principais filmes indicados à premiação. A rede UCI Cinemas realiza neste fim de semana, dias 13 e 14 de março, a tradicional maratona UCI Day Oscar, com ingressos a partir de R$ 15.

A iniciativa reúne sessões especiais de produções indicadas ao Oscar em diversos cinemas da rede. Nas salas tradicionais e IMAX, o valor do ingresso será de R$ 15, enquanto nas salas VIP DE LUX o preço será de R$ 25. Os ingressos já estão disponíveis para compra no site e nas bilheterias da rede.

A 98ª cerimônia do Oscar terá transmissão ao vivo pelos canais TNT e pela plataforma de streaming HBO Max.

A proposta da maratona é permitir que o público assista ou reveja filmes que tiveram destaque na temporada de premiações. Muitas dessas produções ficaram pouco tempo em cartaz ou chegaram recentemente aos cinemas.

Entre os títulos exibidos está o brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. O longa concorre em quatro categorias na premiação: Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Além dele, outros indicados à categoria de Melhor Filme também fazem parte da programação, como “Marty Supreme”, “Valor Sentimental”, “Hamnet: A História Antes de Hamlet” e “Bugonia”.

Outros sucessos recentes também retornam às telonas durante a ação, como “Pecadores”, dirigido por Ryan Coogler, que se tornou o filme com maior número de indicações da história do Oscar, com 16 nomeações. Também voltam ao circuito “Uma Batalha Após a Outra” e “F1: O Filme”, estrelado por Brad Pitt.

Confira a programação dos filmes do Oscar em Belém

Em Belém, o público poderá conferir diversas sessões especiais dos filmes indicados ao Oscar durante a maratona.

Sexta-feira (13)

Foi Apenas um Acidente – 15h15

Valor Sentimental – 15h05

Hamnet – 20h45

Marty Supreme – 21h20

Bugonia – 18h50

O Agente Secreto – 20h40

Uma Batalha Após a Outra – 17h30

Pecadores – 17h50

F1: O Filme – 15h45

Sábado (14)

F1: O Filme – 21h30

Pecadores – 20h55

Uma Batalha Após a Outra – 15h15

O Agente Secreto – 15h00

Bugonia – 16h00

Marty Supreme – 18h30

Hamnet – 18h30

Valor Sentimental – 18h10

Foi Apenas um Acidente – 21h05