Onde assistir aos filmes do Oscar 2026? Cinema faz maratona com ingressos a R$ 15
Rede UCI promove maratona de filmes indicados ao Oscar 2026 com sessões especiais neste fim de semana; confira a programação em Belém
Às vésperas da cerimônia do Oscar 2026, que acontece neste domingo (15), os fãs de cinema terão a oportunidade de assistir ou rever alguns dos principais filmes indicados à premiação. A rede UCI Cinemas realiza neste fim de semana, dias 13 e 14 de março, a tradicional maratona UCI Day Oscar, com ingressos a partir de R$ 15.
A iniciativa reúne sessões especiais de produções indicadas ao Oscar em diversos cinemas da rede. Nas salas tradicionais e IMAX, o valor do ingresso será de R$ 15, enquanto nas salas VIP DE LUX o preço será de R$ 25. Os ingressos já estão disponíveis para compra no site e nas bilheterias da rede.
A 98ª cerimônia do Oscar terá transmissão ao vivo pelos canais TNT e pela plataforma de streaming HBO Max.
A proposta da maratona é permitir que o público assista ou reveja filmes que tiveram destaque na temporada de premiações. Muitas dessas produções ficaram pouco tempo em cartaz ou chegaram recentemente aos cinemas.
Entre os títulos exibidos está o brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. O longa concorre em quatro categorias na premiação: Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.
Além dele, outros indicados à categoria de Melhor Filme também fazem parte da programação, como “Marty Supreme”, “Valor Sentimental”, “Hamnet: A História Antes de Hamlet” e “Bugonia”.
Outros sucessos recentes também retornam às telonas durante a ação, como “Pecadores”, dirigido por Ryan Coogler, que se tornou o filme com maior número de indicações da história do Oscar, com 16 nomeações. Também voltam ao circuito “Uma Batalha Após a Outra” e “F1: O Filme”, estrelado por Brad Pitt.
Confira a programação dos filmes do Oscar em Belém
Em Belém, o público poderá conferir diversas sessões especiais dos filmes indicados ao Oscar durante a maratona.
Sexta-feira (13)
- Foi Apenas um Acidente – 15h15
- Valor Sentimental – 15h05
- Hamnet – 20h45
- Marty Supreme – 21h20
- Bugonia – 18h50
- O Agente Secreto – 20h40
- Uma Batalha Após a Outra – 17h30
- Pecadores – 17h50
- F1: O Filme – 15h45
Sábado (14)
- F1: O Filme – 21h30
- Pecadores – 20h55
- Uma Batalha Após a Outra – 15h15
- O Agente Secreto – 15h00
- Bugonia – 16h00
- Marty Supreme – 18h30
- Hamnet – 18h30
- Valor Sentimental – 18h10
- Foi Apenas um Acidente – 21h05
