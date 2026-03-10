Whoopi Goldberg critica Timothée Chalamet após comentários polêmicos: 'desrespeito absoluto'

A atriz norte-americana Whoopi Goldberg criticou publicamente o ator Timothée Chalamet após declarações em que ele sugeriu que o balé e a ópera seriam formas de arte que estariam perdendo relevância atualmente. A manifestação da artista ocorreu durante o programa televisivo The View, segundo informações divulgadas pelo portal Deadline.

Durante o programa, Whoopi Goldberg afirmou que o ator pode não ter percebido o impacto de suas palavras até que a repercussão negativa começasse. “Você vem de uma família da dança. Então, quando você menospreza a forma de arte de outra pessoa, isso não é legal. Não é bom de ver”, declarou.

VEJA MAIS

A atriz também comentou a tentativa de Chalamet de minimizar o impacto da declaração ao brincar que teria perdido apenas “14 centavos” de audiência após o episódio. Para Goldberg, o prejuízo pode ser maior quando parte do público se sente ofendida. “Quando as pessoas ficam bravas, o prejuízo será muito maior. Então tenha cuidado. Só estou dizendo: cuidado, garoto”, afirmou.

Ainda durante a crítica, Goldberg afirmou que, para ela, o ator ainda é “um garoto”, acrescentando que pedidos de desculpas após comentários ofensivos nem sempre soam verdadeiros. “E, sinceramente, não peça desculpas depois de insultar, porque não soa verdadeiro. Você não pode dizer ‘isso é idiota, com todo respeito’, isso é um desrespeito absoluto!”, disse a atriz.

O que aconteceu

Timothée Chalamet em Marty Supreme. (Divulgação)

A polêmica teve início durante um evento em formato town hall com a participação de Matthew McConaughey, promovido pela revista Variety em parceria com a emissora CNN. Na ocasião, Timothée Chalamet afirmou que não tem interesse em atuar em produções ligadas ao balé ou à ópera, argumentando que essas áreas estariam tentando se manter relevantes mesmo com a redução do interesse do público.

“Eu não quero trabalhar em balé ou ópera, ou em coisas do tipo ‘vamos manter isso vivo’, mesmo que ninguém mais se importe com isso”, declarou o ator.

Logo após a fala, Chalamet tentou suavizar o comentário dizendo que respeita profissionais dessas áreas. Ele também ironizou a possível repercussão negativa. “Todo respeito às pessoas do balé e da ópera. Acabei de perder 14 centavos de audiência. Dei um tiro no próprio pé sem motivo”, afirmou.

Polêmica ocorre durante disputa pelo Oscar 2026

A controvérsia envolvendo Timothée Chalamet acontece em um momento sensível de sua carreira. O ator é apontado como um dos favoritos ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Ator. Ele concorre pela atuação em Marty Supreme (2025) e disputa o prêmio com nomes como o brasileiro Wagner Moura, indicado pelo filme O Agente Secreto, além de Michael B. Jordan, que também aparece entre os concorrentes da categoria.

Nos últimos dias, a revista Variety divulgou votos anônimos de integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, indicando que a disputa pelo prêmio de Melhor Ator está entre as mais abertas da edição deste ano. A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março.