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Adolpho Veloso, brasileiro indicado ao Oscar, fala sobre rumores de parceria com Spielberg

Veloso já confirmou que teve o seu trabalho elogiado por Spielberg

Estadão Conteúdo

O brasileiro Adolpho Veloso, que foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem, falou na tarde deste domingo, 15, sobre os rumores de uma possível parceria com o lendário diretor norte-americano Steven Spielberg.

"O Spielberg tentou te roubar do Clint Bentley?", questionou a repórter do site Deadline durante uma entrevista com Veloso no tapete vermelho da 98ª edição do Oscar. Clint Bentley é o diretor de Sonhos de Trem.

"Não!", afirmou Veloso aos risos. "Eu ouvi dizer que ele Spielberg está atrás de você. Ele ligou para Clint e perguntou: Quem é esse diretor de fotografia?, continuou a jornalista. "Sem comentários", respondeu Veloso, mais uma vez com um sorriso no rosto.

"Eu sei que é verdade", provocou a repórter. "Então, você vai trabalhar com Spielberg?", questionou. "Não é verdade. Sinto muito, é mentira", afirmou o brasileiro. A jornalista, então, disse que eles terão de esperar para ver o que acontecerá no futuro. "Eu adoraria trabalhar com ele", finalizou o brasileiro.

Apesar de ter negado o rumor de que trabalhará com o diretor norte-americano no futuro, Veloso já confirmou que teve o seu trabalho elogiado por Spielberg. Em entrevista à revista Veja, o diretor de fotografia revelou que recebeu elogios do diretor de Tubarões, Jurassic Park e E.T. O Extraterrestre.

"Sim, o Steven Spielberg entrou em contato com o diretor Clint Bentley para elogiar o filme e fazer perguntas sobre os bastidores. Também recebi mensagens de fotógrafos que são meus heróis, como o Robbie Ryan. Ver meu nome ao lado dessas pessoas em listas de premiações é algo completamente surreal", afirmou o brasileiro.

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