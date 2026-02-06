Capa Jornal Amazônia
Esposa de Alberto Cowboy comenta relação de brother com Gabi no BBB 26: 'Figura paterna'

Estadão Conteúdo

A proximidade entre o veterano Alberto Cowboy e a pipoca Gabriela vem chamando atenção do público do Big Brother Brasil 26. Entre abraços e elogios, os dois participantes do reality show chamam atenção por conta da dinâmica da relação. Em mais de uma ocasião, Cowboy, 49 anos, já se referiu à Gabriela, 21 anos, como sua "filha".

Nesta sexta-feira, 6, Priscilla Monroy, esposa do ex-BBB, falou sobre a relação de seu marido com a sister. "Eu nem imagino como deve ser estar lá dentro e acredito que as pessoas, às vezes, se equivocam em algumas falas e atitudes", comentou em entrevista ao site Hugo Gloss.

"Vejo uma tentativa constante de distorcer algo que, na prática, é uma relação de acolhimento e proteção, especialmente quando falamos da Gabriela", opinou Priscilla. Nas redes sociais, parte do público se incomodou com algumas interações entre os dois participantes. Na manhã desta sexta-feira, 6, Gabriela abraçou Alberto na cozinha, chamando-o de "papito".

O veterano, então, elogiou o cheiro da sister e brincou com ela: "Aí eu vou brigar com qualquer homem que olhar, deixo minha filha namorar com qualquer um, não. Vou brigar demais", afirmou Cowboy. "Vai ficar bravo, papito?", perguntou a Pipoca.

Para Priscilla, trata-se de uma relação paternal. "Estamos falando de uma menina que já relatou publicamente ter tido uma figura paterna que não foi legal com ela, e acredito que ela vê no Beto essa figura paterna contrária a isso. Um cara leve, legal, que sabe conversar sem gritar e que analisa as situações ao invés de despejar frustrações e questões extras nela", justificou.

O incômodo, no entanto, não é só do público. Na casa, Samira e Maxiane já reclamaram da postura dos dois participantes. A gaúcha afirmou achar certas brincadeiras entre os dois "nojentas", dada a diferença de idade. Já a potiguar afirmou que queria se "enfiar debaixo da piscina, cavar um buraco e entrar pelos lençóis freáticos" após escutar Gabriela chamando Cowboy de "papai".

A esposa do veterano, no entanto, não concorda com as críticas. "Me incomoda ver as pessoas massacrando ela diante de tudo isso e me incomoda ver as pessoas tentando distorcer esse cuidado. Acho importante ter responsabilidade ao falar desse tema, porque estamos lidando com histórias reais, traumas reais e pessoas que não merecem ser feridas de novo por interpretações cruéis", finalizou.

