Toguro assume pansexualidade e declara: “Só quero respeito”

O influenciador fitness Toguro viralizou na web ao publicar uma foto na rede social X, onde aparece vestindo um casaco com as cores da bandeira pansexual — rosa, amarelo e azul claro. Na legenda, ele escreveu: "Só quero respeito com minha opção sexual".

A postagem rapidamente atraiu a atenção dos seguidores, e um deles fez questão de corrigir o uso do termo "opção sexual", apontando que o correto seria "orientação sexual". "As palavras têm significados bem diferentes. Opção dá a entender que você escolhe gostar de algo, mas não é assim, a gente nasce assim", comentou o seguidor.

Em resposta à crítica, Toguro rebateu: "Como as pessoas se importam tanto com a opção sexual do próximo, ainda se importam se a palavra certa é orientação e não opção. 2024, ano da felicidade, ano do orgasmo".

Nos comentários, Toguro recebeu tanto apoio quanto sugestões de cuidado na escolha das palavras. "Parabéns, Toguro, admiro muito sua coragem", elogiou um seguidor. Outro comentou: "Toguro da tropa dos pansexuais". Um terceiro seguidor sugeriu: "Só vamos tomar cuidado com a escolha de palavras, orientação sexual é mais adequado".

A bandeira pansexual, criada online em 2010, representa diferentes identidades de gênero e orientações sexuais: a faixa rosa simboliza a atração por mulheres, a azul por homens, e a amarela por pessoas que se identificam como sem gênero, de ambos os gêneros ou de um terceiro gênero.