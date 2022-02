Ator Rainer Cadete revela que é pansexual: 'Tem que respeitar'; vídeo

O ator Rainer Cadete, de 34 anos, decidiu falar sobre a intimidade durante uma participação no canal do YouTube "Põe na Roda". O ator, que interpretou Visky em Verdades Secretas e Rafael em Amor à Vida, gravou um vídeo respondendo algumas curiosidades sobre sua vida, e revelou ser pansexual. As informações são do Metrópoles.

"Você já se declarou uma pessoa de sexualidade fluida. O que significa isso para você?", questionou um internauta. Ao que o ator respondeu: "Sexualidade para mim é sobre isso: fluidez. É uma coisa muito mais líquida, que vai fluindo e tomando formas, do que algo sólido, que a gente encaixa numa gaveta ou pendura num quadro", filosofou. "A minha vivência me mostrou que eu sou capaz de amar, independente do sexo, do gênero. Quando eu falo que a minha sexualidade é fluida, é porque ela pode fluir", acrescentou ele.

Um outro fã foi além e questionou se o artista se considerava pansexual, já que a definição indica relações com pessoas independente de gênero. "Sim, dá pra dizer que eu sou pan", disparou. "Vale lembrar que eu acredito que a sexualidade é algo muito pessoal. Muitas vezes a gente fica com uma ansiedade em relação à sexualidade do outro. Eu vivi isso na minha pele. Às vezes você é uma criança um pouco mais sensível e as pessoas já dizem que você é gay. Às vezes, você nem teve uma experiência ainda e a sociedade já tá te apontando como isso, como aquilo, ou ansiosa pra que você decida a qual lado você vai pertencer."