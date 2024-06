Orgulho LGBTQIA+: Reynaldo Gianecchini posa nu em fotos simulando genitália feminina

Na noite da última quinta-feira (27), Reynaldo Gianecchini surpreendeu a internet ao aparecer em uma capa de revista ousada. O ator posou nu e simulou uma genitália feminina nas fotos, em uma homenagem às drag queens ao fim do Mês do Orgulho LGBTQIA+.

Gianecchini, que atualmente interpreta a drag queen Mitzi Mitosis no musical "Priscilla, Rainha do Deserto", se inspirou no personagem para a sessão de fotos com o fotógrafo Brunno Rangel, destinada à capa da Revista Wow. Em uma das imagens, o ator aparece de forma a sugerir que possui uma genitália feminina. Não está claro se a foto foi modificada digitalmente ou se o ator utilizou o truque conhecido como "aquendar", comum entre drag queens para esconder o órgão sexual.

VEJA MAIS

Gianecchini faz parte da comunidade LGBTQIA+ e se identifica como pansexual, sentindo atração por todos os gêneros. Ele revelou já ter vivido relacionamentos com homens e mulheres.

“Drag me! Minha homenagem a todas as artistas drag queens deste país!”, escreveu Gianecchini em suas redes sociais.

As drag queens costumam se apresentar com roupas, perucas e maquiagens associadas ao gênero oposto, frequentemente homens vestidos de mulher. No entanto, suas performances artísticas independem do gênero ou da sexualidade de quem as realiza.