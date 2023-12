Reynaldo Gianecchini tem vídeo íntimo vazado; parceiro se pronuncia: 'Deixem as pessoas em paz'

O ator Reynaldo Gianecchini teve um suposto vídeo sensual vazado na última quinta-feira (28). Ele e o influencer Lucas Oliveira aparecem supostamente se masturbando e trocando mensagens sensuais. A gravação foi vazada pelo celular do influenciador que, segundo o próprio, foi hackeado.

Com mais de 290 mil seguidores nas redes sociais, Lucas se manifestou no Instagram e comunicou que o aparelho havia sido invadido: “Ninguém permitiu vocês hackear o celular e pegar coisas que não são de vocês e expor na mídia. Deixem as pessoas em paz, se vocês não transam, deixem as pessoas fazerem. Parem de cuidar da vida dos outros", afirmou.

VEJA MAIS

O que acontece se divulgar um nude?

Vazar imagens íntimas de uma pessoa sem a autorização é crime na Lei conhecida como “Carolina Dieckmann”. A pena para quem comete essa infração é de multa e de 3 meses a 1 ano de prisão. Até o momento, não há comunicado sobre uma possível abertura de investigações sobre o caso. Até o início da noite desta sexta-feira (29), o ator não se pronunciou sobre o assunto.