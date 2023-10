Reynaldo Gianecchini e Thales Bretas jantam juntos e deixam local no carro do médico

Reynaldo Gianecchini e Thales Bretas foram fotografados jantando juntos na Gávea, na Zona Sul do Rio. O médico dermatologista foi assistir ao espetáculo "A herança", em cartaz em um shopping localizado no mesmo bairro e que tem Giane no elenco. Depois da sessão da peça, eles seguiram para o restaurante.

Após o jantar entre os dois, Gianecchini e Bretas foram embora juntos no carro dirigido pelo viúvo do humorista Paulo Gustavo. O médico ainda fez questão de abrir a porta do veículo para o ator entrar, na maior gentileza.

Vale relembrar que em janeiro deste ano, Thales Bretas terminou o relacionamento com o cantor Silva. Os dois assumiram o namoro na última edição do Rock in Rio, em setembro de 2022, embora já estivessem juntos há alguns meses. O término aconteceu depois da temporada que passaram em Fernando de Noronha.