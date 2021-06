Thales Bretas relembra com carinho momentos especiais com Paulo Gustavo

O viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas volta a relembrar momentos especiais que viveu com o ator, que morreu em decorrência da Covid-19, no dia 4 de maio. Na última sexta-feira (18), o médico compartilhou nos stories um vídeo antigo postado por um fã clube em que aparece sendo “atazanado” pelo humorista. As informações são do Portal Metropóles.

“Que saudade desse atazano! Veja o vídeo aqui de vários momentos especiais na nossa vida”, escreveu Thales. No vídeo, os dois estão dentro de um carro e se divertem com Thales dizendo que deveria ser canonizado e Paulo argumentando levar alegria para a vida do marido.

O humorista Paulo Gustavo morreu em maio, aos 42 anos, vítima de Covid-19. Após ficar internado por quase dois meses, o comediante, um dos mais famosos do Brasil, lutou contra as complicações da doença causada pelo novo coronavírus. Ele deixa o marido, Thales Bretas, e dois filhos, Romeu e Gael.