Reynaldo Gianecchini é confirmado no elenco do musical ‘Priscilla, a Rainha do Deserto’

O ator Reynaldo Gianecchini foi confirmado, nesta terça-feira (20), no elenco do espetáculo musical “Priscilla, a Rainha do Deserto”. O galã e Diego Martins, que viveu Kevinho em “Terra e Paixão ", irão interpretar os personagens Tick/Mitzi e Felicia, respectivamente.

As atrizes Verônica Vallentino e Wally Ruy também integram o elenco da versão nacional do musical, que estreia em 7 de junho, no Teatro Bradesco, em São Paulo. O musical é uma adaptação do filme australiano, de 1994, “As Aventuras de Priscilla, a Rainha do Deserto”. A obra ficou famosa também pela trilha sonora com a música “I Will Survive”, de Gloria Gaynor, “One Way or Another”, do Blondie e “Mamma Mia”, do Abba.

“Priscilla, a Rainha do Deserto” conta a história de duas drag queens e uma transexual contratadas para fazer um show em um resort na cidade de Alice Springs, no meio deserto da Austrália. O trio cruza o deserto numa viagem a bordo de Priscilla, o ônibus que conduz o grupo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)