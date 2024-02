Enzo Celulari fala pela primeira vez sobre rompimento de amizade com Sasha e Bruna Marquezine

Enzo Celulari falou pela primeira vez a respeito da polêmica envolvendo um suposto rompimento de amizade com Sasha Meneghel e Bruna Marquezine. Os rumores de que o trio havia brigado começou após o rapaz receber unfollow das duas amigas nas redes sociais.

Apesar de diversas especulações sobre o verdadeiro motivo para o suposto rompimento, o filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari nunca se pronunciou a respeito do assunto. O influenciador falou pela primeira vez sobre o ocorrido ao GShow.

"Não fiquei chateado [com a repercussão]. Fofoca vem e vai o tempo todo. Já falaram tanta coisa que não é verdade. Não vou nem me retratar sobre isso, nunca me retratei. Está tudo certo da minha parte", declarou Enzo durante o Desfile das Campeãs do Carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Além das duas influenciadoras, João Lucas esposo de Sasha também deixou de seguir Enzo Celulari. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, o laço entre o grupo de amigos se rompeu durante as férias em Noronha, no início deste ano.

A briga teria ocorrido porque Enzo falou que João Lucas teria se casado por interesse. O assunto chegou aos ouvidos do casal citado, que não gostou nada disso. Eles cortaram os laços e pararam de se falar.