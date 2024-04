Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, assume ser bissexual

Na tarde deste sábado (27), Lucas Souza publicou uma carta aberta nos storys do Instagram, revelando que se considera uma pessoa bissexual e pansexual. O ex-participante do reality “A Fazenda”, também falou sobre seu processo de autoaceitação.

“Primeiramente, quero explicar para vocês o porquê estou tomando essa decisão! A minha vida toda foi sempre pautada pela CORAGEM. As necessidades e dificuldades pelas quais eu já passei na vida, fizeram com que desde cedo eu tivesse muita coragem. Coragem para assumir o papel de homem dentro de casa; Coragem para enfrentar a pobreza e dividir os estudos com trabalho desde cedo, sacrificando assim minha infância e adolescência. Coragem para enfrentar um ambiente cheio de regras e responsabilidades como é o Exército”, escreveu Lucas na carta aberta.

A carta aberta foi publicada pelo ex-peão na tarde deste sábado (27) nos storys (Instagram/ @lucassouza_ofl)

Na publicação, o ex-peão refletiu sobre como sua sexualidade sempre foi pauta na internet, exigindo dele, também, coragem para expor sua vida. “A questão é que esse assunto se tornou um problema por estar muito mal resolvido dentro de mim, e meu processo de AUTOACEITAÇÃO e descoberta foi acontecendo junto com toda a exposição da minha vida. A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso”, publicou.

Em seguida, Lucas revela a bissexualidade. “Isso mesmo que você leu: me considero uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual. Na verdade, nem eu sei ainda. Estou em processo de autoconhecimento, e deveria vivê-lo no meu íntimo, porém, com tantos comentários e com essa pressão que eu estou sentindo, resolvi tornar isso público e compartilhar minhas dúvidas e incertezas com vocês. Talvez esse não fosse o melhor momento, mas preciso tirar esse PESO que me aflige e sufoca!“, declarou.

Lucas viveu um casamento com a cantora Jojo Todynho, de janeiro a outubro de 2022, e um relacionamento com Jaquelline Grohalski, campeã de "A Fazenda 15". Os dois estavam juntos desde setembro de 2023 e terminaram no início deste mês.