Jojo Todynho expõe motivo do fim do casamento com Lucas Souza

Jojo Todynho decidiu romper o silêncio e abrir o jogo sobre o fim de seu casamento com Lucas Souza. Através dos stories do Instagram, a artista deu um ponto final nas especulações e revelou o verdadeiro motivo de ter terminado a relação com o atual peão de A Fazenda 15.

Segundo a funkeira, o casamento com o ex-marido terminou após ela pegar conversas dele com outros homens. "Quando fui questioná-lo, ele se descontrolou e falou que ia me colocar como homofóbica na internet. Fiquei com medo. Pensei: ‘Como vou contar isso?’. E então começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar”, contou a apresentadora.

A cantora afirmou ainda que o ex-marido tentou desmoralizá-la ao falar sobre a relação dela com a mãe biológica. “Lucas quis usar a minha mãe para querer me desmoralizar. Vou pegar o final do vídeo e colocar para vocês, que ele enxuga as lágrimas e pergunta: ‘Ficou bom o vídeo?’. Foi para querer me desestabilizar”, desabafou.