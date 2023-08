Jojo Todynho está fazendo cirurgia bariátrica, diz jornalista

Jojo Todynho estaria passando por uma cirurgia bariátrica na manhã desta terça-feira (8). Segundo informações do jornalista Felipeh Campos, a cantora segue internada no Hospital Unimed, e o procedimento deve ser concluído em breve.

O mistério em torno da cirurgia surgiu após o colunista tentar confirmar a informação desde sexta-feira (4) com a cantora, que negou o procedimento e afirmou estar na academia. No entanto, Jojo não está tão ativa nas redes sociais e fez apenas uma publicação em seu stories do Instagram, que diz: "Poucos amigos, projetos sigilosos, mente tranquila e coração em paz", aumentando ainda mais os rumores.

A cantora estaria negando a informação por medo de um possível cancelamento, julgamentos e críticas. O jornalista também tentou entrar em contato com o médico que realizará a cirurgia, que não negou e nem confirmou o procedimento.

VEJA MAIS

Mudança de planos

A informação mostra que Jojo teria mudado de ideia. Em abril, a cantora compartilhou com seus seguidores que havia desistido de fazer a cirurgia bariátrica. Ela até mesmo deixou de realizar os exames exigidos no pré-operatório.

Ela tem se mostrado comprometida com suas atividades físicas e treinos puxados, além de seguir uma dieta rígida. A cantora chegou a comemorar ter perdido cerca de 24kg em apenas dois meses.

"Não vou fazer a bariátrica, porque com alimentação e treino eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo e eu tomei a decisão de não fazer mais", declarou Jojo na época.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)