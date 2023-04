Após rotina de treinos e dieta, Jojo Todynho desiste de cirurgia bariátrica

Desde que se divorciou, Jojo Todynho tem se dedicado a cuidar mais da saúde e do corpo. Após revelar que faria uma cirurgia bariátrica, a cantora voltou atrás na decisão e disse que continuará se dedicando aos treinos de musculação e à dieta.

“Não vou fazer a bariátrica, porque com alimentação e treino eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo e eu tomei a decisão de não fazer mais”, declarou a carioca. Há pouco tempo, a artista comemorou ter perdido 24 kg em dois meses.

De acordo com a artista, ela teria optado pelo procedimento cirurgico no primeiro momento pois não queria lidar com treino e dieta para perder peso. “Estava achando que a bariátrica iria fazer um milagre, né? E não é assim. Então tomei gosto por treinar, por fazer uma alimentação mais adequada e decidi não fazer mais a bariátrica”, afirmou ela.

Além dos cuidados com o corpo, Jojo também aposta em uma formação superior. Recentemente, a funkeira revelou que se matriculou na faculdade, no curso de direito, pois planeja ser delegada.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)