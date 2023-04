Esteatose hepática: veja a causa, tratamento e perigos da gordura no fígado vivida por Jojo Todynho

A gordura no fígado diagnosticada por Jojo Todynho, ainda no mês de março, também conhecida como esteatose hepática, é uma condição em que há acúmulo excessivo de gordura no órgão. A doença pode ser causada por diversos fatores. Entre eles, a obesidade, diabetes, consumo excessivo de álcool, uso de medicamentos e outras condições de saúde.

O que muitos não sabem é que a esteatose hepática é silenciosa, pode ser prevenida e tratada com mudanças no estilo de vida. Em alguns casos com o uso de medicamentos. É importante ficar atento aos sintomas e fazer exames de rotina para identificar a condição o mais cedo possível e evitar complicações de saúde.

Como prevenir a gordura do fígado?

A prevenção da gordura no fígado inclui a adoção de um estilo de vida saudável, com uma dieta equilibrada e atividade física regular. Além disso, é importante evitar o consumo excessivo de álcool e evitar o uso desnecessário de medicamentos.

Como é feito o tratamento de gordura no fígado?

O tratamento da esteatose hepática envolve a identificação e o tratamento da causa subjacente, bem como a adoção de medidas para reduzir a gordura no fígado. Em alguns casos, pode ser necessário utilizar medicamentos para ajudar a reduzir a gordura e melhorar a função hepática, além de dieta e exercícios físicos.

Quais os perigos da gordura no fígado?

Existem três graus de gordura no fígado. O nível três pode comprometer a função do órgão importante para o processo digestivo, por exemplo. Entre as complicações de saúde, estão a cirrose hepática e câncer de fígado. Por isso, é importante identificar e tratar a gordura no fígado o mais cedo possível para prevenir essas complicações.

Sinais da gordura no fígado

A gordura no fígado pode ser assintomática em seus estágios iniciais, o que significa que é possível ter a condição sem apresentar sintomas. Por isso, é importante fazer exames de rotina para avaliar a função hepática e identificar a gordura no fígado precocemente. Nas fases mais graves, os sintomas mais frequentes são:

Fadiga: sensação de cansaço constante e falta de energia;

Desconforto abdominal: sensação de inchaço ou desconforto abdominal;

Perda de peso: há perda de apetite ou consequência de dieta restritiva;

Icterícia: coloração amarelada da pele e dos olhos;

Dor abdominal: dor na região superior direita do abdômen.