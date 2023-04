Cléber Machado chama jogador do Água Santa de Jojo Todynho na final do Paulistão; vídeo

A estreia do narrador Cléber Machado na Record foi na primeira partida da final do Campeonato Paulista, entre Água Santa x Palmeiras, que terminou com a vitória do Água Santa por 2 a 1. Durante o jogo, Cléber Machado cometeu uma gafe e chamou o jogador Júnior Todinho, de Jojo Todynho.

ASSISTA

O trecho em que ele confunde Júnior Todinho com Jojo Todynho não passou despercebido pelos internautas, que comentaram a gafe do narrador nas redes sociais. Cléber Machado estava há 35 anos como funcionário da TV Globo, porém, o narrador foi demitido da emissora no dia 22 de março e fechou um contrato pontual com a nova emissora.

VEJA MAIS