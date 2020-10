Telefone de Cleber Machado toca e interrompe 'Seleção SporTV'

O narrador Cleber Machado passou por uma situação inusitada durante o programa "Seleção SporTV", nesta quinta-feira. Enquanto os comentaristas esportivos comentavam com o apresentador André Rizek sobre a disputa entre Corinthians e América Mineiro, pela Copa do Brasil, o telefone do narrador tocou e interrompeu o debate. A cena arrancou gargalhadas dos parceiros.

Carlos Cereto, que falava no momento em que foi atrapalhado pelo som inusitado, levou o deslize na brincadeira, e se divertiu com Cleber e o outro comentarista Sérgio Xavier Filho, que caiu na risada.

- OAmérica está no "B+" e o Corinthians está no "A-". O Mancini ligou para alguém aqui - comentou Cereto ao ouvir o telefone tocando. Cleber chegou a brincar dizendo que não teria sido seu aparelho que havia disparado.

- O Cléber e eu somos as últimas pessoas do mundo que temos linha fixa. Eu só tenho porque não consigo cancelar mesmo, então ela continua lá em casa. Nem sei o número - ponderou o apresentador Rizek.

Em campo, Corinthians e América disputaram o jogo de ida pelas Oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira. Com gol de Marcelo Toscano, no fim do jogo, o time de Minas Gerias arrancou a vantagem de um gol fora de casa e pode empatar na próxima quarta, quando as equipes voltam a se encontrar, que manterá a classificação.