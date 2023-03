Jojo Todynho rejeita convite para publicidade de hamburgueria: 'Se for uma pizza fitness...'

Jojo Todynho utilizou as redes sociais para mostrar que está focadíssima nos hábitos saudáveis que adotou. Por meio do Instagram, a cantora relatou que recebeu uma oferta de publicidade de uma hamburgueria, mas aproveitou para fazer um apelo às marcas que comercializam produtos "fitness".

"Deixa eu fazer um pedido da dublê da Gracyanne: por favor, empresas fitness, vocês querem mandar barrinha de cereal para mim ou me contratar? Sejam muito bem-vindas. Agora, hamburgueria querendo fazer publicidade comigo? Vocês querem acabar comigo, não torcem por mim", brincou a funkeira.

VEJA MAIS

A celebridade mencionou que estaria disposta a divulgar alimentos diferentes, como uma pizza feita de massa de couve-flor, por exemplo, mas que não faria negócio com alimentos pouco saudáveis, justamente pelo foco em uma vida um pouco mais livre de excessos.

"Se for uma pizza fitness, feita de massa de couve-flor, aí a gente pensa. Agora, querer que eu faça negócio de duplo cheddar, vocês estão de sacanagem! Não façam isso comigo. Não tenho um minuto de paz", continuou.

Recentemente, Jojo avisou aos seguidores que planeja passar por uma cirurgia bariátrica em breve, mas ainda não definiu uma data para o procedimento. Enquanto isso, ela tem mostrado sua rotina equilibrando o curso de Direito que iniciou recentemente com sessões de treino pesado na academia. No começo do mês, a carioca comemorou a perda de peso ao dispensar o extensor de cinto de segurança em um voo.