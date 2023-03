Alegre, Jojo Todynho compartilha o que leva para faculdade de Direito; vídeo

Jojo Todynho compartilhou, nesta segunda-feira (06), os detalhes dos materiais que vai levar para a Faculdade de Direito. Alegre e com dancinha, a cantora fez questão de dividir com os seguidores cada item que terá mochila e na lancheira. As imagens viralizaram nas redes sociais com mais de 3 milhões de visualizações, 564 mil curtidas e mais de 23 mil comentários, em menos de uma hora da postagem.

Internautas reagiram positivamente principalmente à papelaria, cheia de cor e personalizados. “Será que estou levando coisa de mais?” instiga a legenda. “Amo demais essa sua naturalidade Jojo. Que graça!!!”, disse uma seguidora. “Parece criança de 5 anos no seu primeiro dia de aula mostrando os materiais hahahha. E essa material todo personalizado”, falou outra. Veja!

Jojo Todynho chegou a anunciar ainda no ano passado o ingresso no curso superior ligado ao Instituto de Ciências Jurídicas. A aprovação teve até comemoração com amigos e familiares, no domingo (05).