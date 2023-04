Jojo Todynho compartilha treino com legging apertada e brinca: 'Vai nascer'

Jojo Todynho tem compartilhado com seus seguidores nas redes sociais sua rotina de treinos intensos na academia. A cantora e estudante de Direito busca emagrecer e ter uma vida mais saudável, e já perdeu 24 kg.

Nesta quinta-feira (6), Jojo publicou em seu Instagram mais um pequeno vídeo de seu treino matinal, onde aparece treinando com a personal trainer Carol Vaz. Na filmagem, ela aparece pegando pesos pesados e arrasando nos exercícios de perna.

Com um cropped e legging preta, Jojo treinou os glúteos, as pernas e ainda levantou pesos para mostrar um pouco do seu treino. "Vai nascer”, disse ela durante o intenso exercício.

Além de mostrar sua evolução na academia, Jojo também compartilha importantes vitórias em seu Instagram. "São evoluções que vemos no dia a dia que agregam muito e nos motivam cada vez mais a nos cuidarmos e a querer fazer mais pela nossa saúde, pela nossa vida", afirmou.