A Fazenda 15: Lucas Souza não devolverá cachê de R$ 80 mil por participação no reality

O ex-peão, Lucas Souza, não devolverá o cachê de R$ 80 mil que recebeu ao assinar o contrato para participar do reality “A Fazenda 15”, mesmo após o ex-militar ter desistido de continuar no programa.

De acordo com o jornalista Gabriel Perline, do iG, a decisão foi tomada pela Record considerando o papel que Lucas teve para a repercussão do programa durante sua participação na edição. Por isso, ele se mantém como um eliminado normal, cumprindo agenda de compromissos no canal.

A emissora solicitou a Lucas que ele honre os compromissos de participantes eliminados, o que inclui o Hora do Faro, Hoje em Dia, Link Podcast e outros. O mesmo aconteceu com a jornalista Rachel Sheherazade, expulsa após agredir Jenny Miranda.

O contrato de participantes do reality rural diz que, qualquer peão que desista do jogo deve devolver todo o cachê pago pela emissora, incluindo participações em ações de publicidade durante o programa. Além disso, o desistente tem que pagar uma multa por quebra de contrato.