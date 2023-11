A Fazenda 15: Lucas Souza se pronuncia pela primeira vez após desistência do jogo; vídeo

Nesta quinta-feira (23), o ex-participante do reality “A Fazenda 15”, Lucas Souza, se pronunciou pela primeira vez após desistência do game rural. Em publicação feita em uma rede social, Lucas explicou o motivo de ter saído do programa.

“Fala galerinha, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro! Tô com um mix de emoções, acabei de sair. Ainda não tive a oportunidade de pegar meu celular, ver as informações, mas tive um feedback que tem um exército de pessoas que estão aqui comigo me apoiando e apoiando minha decisão”, afirmou. Assista!

O ex-militar explicou que a desistência foi motivada pelo bem da saúde mental. “Espero que vocês entendam que tomei essa decisão por conta da minha saúde mental, realmente, mas quero agradecer a essa multidão, esse exército, essa tropa que está aqui comigo prestando apoio. Quero agradecer também a Record por todo o apoio prestado... Médico, psicólogo e todo o cuidado que eles estão tendo comigo”, acrescentou.

“Em outro momento quero vir aqui conversar com vocês e contar algumas coisas. Esse não é um momento que estou bem, mas sei que ficarei melhor, vou me recuperar e a primeira coisa que farei é falar com vocês”, finalizou.