A Fazenda 15: saiba como Lucas Souza desistiu do reality; vídeo

Na tarde desta terça-feira (22), Lucas Souza optou por bater o sino, desistindo de competir pelo prêmio de R$1,5 milhão do reality "A Fazenda 15". A informação foi confirmada pela assessoria da Record TV e pela equipe do ex-militar.

Durante a gravação de uma ação para um dos anunciantes do reality rural na tarde desta terça, os participantes se juntaram para cantar o jingle da loja, mas o ex-marido de Jojo Todynho não quis participar. Em seguida, os peões foram confinados dentro da sede, mas Lucas saiu e não retornou.

Com o passar do tempo, André Gonçalves, Jaquelline Grohalski e Márcia Fu começaram a estranhar a demora de Lucas, sugerindo que ele poderia está em um atendimento psicológico ou ter batido o sino e desistido do programa. A transmissão do PlayPlus – plataforma de streaming que transmite o programa – chegou a ser suspenso por alguns momentos.

VEJA MAIS

Sem saber onde o namorado estava, Jaquelline ficou em pranto e até chegou a procurá-lo pela sede. Em seguida, um aviso sonoro solicitou que os participantes se reunissem na sala. “O peão Lucas oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo. Mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas do Lucas e coloquem-nas no closet imediatamente”, leu Radamés Furlan, o aviso emitido pela produção de "A Fazenda 15".

A "Prova do Fazendeiro" de hoje (22) será realizada normalmente, segundo a produção do programa. A disputa será entre Alicia X, Cezar Black e Shayan Haghbin. O jogo deve envolver habilidades com memória e agilidade. O vencedor garante o chapéu de Fazendeiro, mais a imunidade. Os dois perdedores se juntam à Roça com André Gonçalves.