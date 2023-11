'A Fazenda 15': Lucas Souza desiste do reality show; entenda

Em "A Fazenda 15", Lucas Souza tocou o sino da casa na tarde desta quarta-feira, 22, e está oficialmente fora do reality show. A produção da casa anunciou para os participantes restantes que o ex-marido de Jojo Todynho não é mais um peão do programa e publicou um comunicado oficial no X (antigo Twitter) "O peão Lucas Souza oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo. Mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas do Lucas e coloquem-nas no closet imediatamente", informou a produção na TV da sede.

O saída de Lucas deixou Jaquelline bastante triste, já que ela era aliada do peão. A ex-BBB foi vista chorando nas imagens do Playplus ao lado do ator André Gonçalves por conta do sumiço do ex-marido de Jojo, que saiu da casa para conversar com a produção do programa.

Segundo o jornalista Gabriel Perline, Rodrigo Carelli, produtor de "A Fazenda", ainda tentou fazer com que Lucas ficasse no programa, mas o peão já estava convicto da desistência. "Carelli tentou convencê-lo a ficar, mas ele não voltou atrás." disse Perline.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)