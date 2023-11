A Fazenda 15: seguranças entram na sede novamente para conter Lucas Souza em formação da Roça

Os ânimos novamente se exaltaram na noite desta terça-feira (21) entre Lucas Souza e Cezar Black durante a formação da Roça em "A Fazenda 15". Pela segunda vez na semana, a produção do reality foi chamada para intervir em um acalorada briga entre os peões.

Dessa vez, o desentendimento aconteceu durante a transmissão ao vivo do programa. Tudo começou quando, ao ser indicado para a berlinda, o ex-BBB trouxe à tona o fato de Lucas ter levado uma foto de seu casamento com Jojo Todynho para o reality.

Em seu discurso, Black alegou que "todos no Brasil" sabem que Jojo e Lucas não mantêm uma boa relação, sugerindo também que a influenciadora teria retirado um processo judicial contra o ex-militar, permitindo sua participação no reality.

“Tentou utilizar de forma perversa a imagem dela, provavelmente de forma não autorizada, em uma cena de casamento, que estava na cabeceira da mesma cama em que Jaquelline dormia com Lucas”, continuou o enfermeiro.

Lucas se irritou com as falas do ex-BBB e partiu para cima dele, gritando a poucos centímetros de distância de seu rosto. Ele teve de ser afastado por outros peões e, rapidamente, seguranças do reality também entraram em cena para conter a fúria do ex-militar.

Chorando, Lucas trocou de lugar com Lily Nobre e a formação da Roça pôde continuar.