Quem é Henrique da Fazenda 2023? Veja o perfil do peão

Entre os 18 participantes de "A Fazenda 15", edição de 2023, esteve o peão Henrique Martins, personalidade já conhecida na mídia. Natural de Campinas, no interior de São Paulo, Henrique de Souza Martins, de 31 anos, é ex-atleta olímpico de natação e campeão do Mister Brasil 2023. Henrique foi atleta profissional de natação e já representou o Brasil em campeonatos mundiais e nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, quando chegou na final nas categorias 100 metros borboleta e revezamento 4 por 100.

Após esse período, Henrique entrou na carreira de modelo de concursos de beleza. Foi vencedor do Mister Brasil CNB 2023 e vice-campeão do campeonato mundial Mister Supranational, que ocorre a cada ano na Polônia. Henrique perdeu o primeiro lugar do pódio para o espanhol Iván Álvarez.

Além de ex-atleta e modelo, Henrique também é publicitário e ex-militar. Ele se formou em Publicidade e Propaganda e se dedicou mais à profissão após seu sucesso na carreira esportiva. Ele também serviu no Exército Brasileiro por oito anos.

Participação em "A Fazenda 2023"

Anunciado por meio do Portal Leo Dias como uma das participantes de "A Fazenda 15", edição de 2023, Henrique durou no programa até o dia 9 de novembro, quando foi eliminado por receber apenas 5,64% dos votos em uma roça com Jaquelline Grohalski e Lucas Souza, sendo o 7º participante a deixar o programa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)