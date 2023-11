A Fazenda 15: qual é o segredo de Lucas Souza?

Um dos assuntos que desperta a curiosidade do público que acompanha "A Fazenda 15" é o segredo do participante Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho. Durante algumas brigas, o peão quase foi exposto pela peoa Cariúcha, que alertou que "acabaria com tudo", ameaça repetida em outros momentos tensos. Lucas, então, decidiu que as intimidações não o amedrontariam e que relevaria seu segredo para os telespectadores e os peões no programa ao vivo. No entanto, a promessa ainda não se cumpriu.

Após a eliminação de Cariúcha, que foi a terceira pessoa a sair do jogo, o segredo não foi citado por várias semanas, até a briga entre Lucas e Kally. Ao se sentir ameaçado, o peão disparou: "Brasil, hoje vocês vão saber! Chega de ser ameaçado. [...] Ninguém nunca vai me ameaçar. Não é Cariúcha, não é Kally".

Minutos após a discussão, os dois tentaram se reconciliar.Kally disse que não gosta de ameças e que o ex de Jojo entendeu errado o que ela havia dito durante a briga. "Você lembra o que falou para mim? Lá no hotel em Fortaleza?", questionou a cantora. "Sobre uma mulher? Que aqui dentro você fala outras palavras sobre essa pessoa? Então pronto, o que eu quis dizer foi isso, para você não dar corda à Jaque", disse Kally.

Em uma conversa com Yuri Meirelles, Kally falou que se sentir ameaçada e prejudicada ela revelaria o segredo de Lucas. Veja o momento:

No último dia 4 de novembro, Cézar Black revelou aos aliados que Kally lhe contou o que guarda sobre o adversário. Segundo o enfermeiro, trata-se de uma fala de Lucas sobre a ex-esposa, Jojo Todynho. "Essa coisa, tipo... incrimina assim... é uma parada completamente absurda sobre a ex dele [...] Pesado, pesadíssimo", contou.

Diante toda a repercussão dentro e fora da casa sobre o suposto segredo de Lucas, o assessor do peão, Kaio Perroni, publicou um vídeo dizendo que o mistério se tratava, na verdade, sobre o não arrependimento de Lucas dentro da casa sobre ter falado mal do antigo relacionamento de Kally. Assista:

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)