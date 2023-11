Quem é Jaqueline da Fazenda 2023? Veja o perfil da peoa

Entre os 18 participantes de "A Fazenda 15", edição de 2023, está a peoa Jaquelline, que já é conhecida na internet por ter passagem em outro reality show. Natural de Rondônia, Jaquelline Grohalski Brito é uma cantora, influenciadora digital brasileira e modelo brasileira. Jaquelline ficou conhecida após participar do Big Brother Brasil 18, onde foi a segunda eliminada em um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno - a vencedora daquela edição.

Antes de ser famosa, Jaquelline era formanda de biomedicina. Após sua eliminação do BBB 18, ela se dedicou à carreira no ritmo musical funk. No Spotify, plataforma on-line de música, seus hits são "Me apaixonei de novo" e "Dancinha do Tik Tok", com 133 mil e 117 mil reproduções, respectivamente.

Participação em "A Fazenda 2023"

Anunciada como uma das participantes de "A Fazenda 15", edição de 2023, Jaquelline prometeu que traria muita diversão para o público.

“A Jaquecita voltou! Cinco anos após participar da maior loucura de sua vida, a gata resolveu retornar para o jogo. Uma coisa é certa, com ela o entretenimento é garantido”, escreveu perfil oficial dela no X (antigo Twitter).

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)