A Fazenda 15: Radamés rompe de vez com Márcia Fu e diz que peoa não é digna de amizade

Nesta quinta-feira (16), Radamés, participante do reality show A Fazenda 15, fez críticas a Márcia Fu, dizendo que gostaria que a ex-jogadora de vôlei fosse eliminada na noite de hoje do programa rural da Record TV. Enquanto gravava uma mensagem para o aplicativo Kwai, Radamés ressaltou que a ex-aliada é uma grande mentirosa e que ela é a única responsável pelo distanciamento entre eles no programa comandado por Adriane Galisteu.

“Tem pessoas aqui que estão falando que estão sem grupo. Mas essas pessoas tão jogando sozinha, sabe por quê? Porque nenhum grupo quis elas, ela traiu todos os grupos que participou! Acabei de ouvir ela falar no Kwaii, que joga sozinha e é atacada por todo mundo da casa, e eu vou te falar, é mentira”, disparou o ex-marido de Viviane Araújo.

Em seguida, o ex-jogador de futebol afirmou que Márcia Fu traiu todos os seus aliados no jogo, incapaz de manter qualquer tipo de relacionamento na atração. “Ela traiu todo mundo de quem ela estava próxima. Por isso que ela tá rodando e pulando de galho em galho, de grupo em grupo pra tentar se proteger. Ela tá sozinha porque não foi fiel, não foi digna da amizade de ninguém aqui dentro! Não tem ninguém atacando ela aqui por nada”, destacou ele.

O atleta relatou ainda que deixou de ser aliado de Márcia Fu no game por conta do comportamento controverso da peoa em seus embates. “As pessoas estão atacando essa pessoa porque ela está fazendo isso. Ela está dando motivos pra ser atacada”, finalizou Radamés.