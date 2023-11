A Fazenda 15: discórdia tem treta generalizada e Marcia Fu cita pai falecido de Alicia X

O jogo da discórdia pegou fogo, no sentido literal do termo, na noite da última segunda-feira (13) no reality 'A Fazenda'. Com o tema era 'queimar o filme', cada peão deveria escolher a foto de dois adversários para jogar em uma fogueira. A jogadora Márcia Fu foi uma das mais queimadas pelos colegas. No entanto, ela não deixou barato e foi sem papas na língua para cima dos rivais.

Na dinâmica da discórdia, a ex-atleta fez comentários ácidos que atingiram pontos sensíveis para vários colegas no confinamento. Um dos momentos intensos do jogo foi a briga entre ela e Alicia X. Durante o embate, a medalhista mencionou o pai da influenciadora, falecido recentemente. Nadja Pessoa chegou a alertar a ex-atleta sobre a seriedade do comentário, mas esta retrucou, alegando que a celebridade do Kwai mencionou primeiro seu filho. "Na hora de me ofender, todo mundo pode", disparou revoltada.

A irmã de MC Daniel ficou bastante abalada. "Você tocou no nome dele aqui. Único ponto que você nunca poderia ter tocado. Eu não falei do seu filho, eu falei 'qual é o exemplo que você quer passar como mãe?'. Uma mulher falsa, uma mulher mentirosa, uma mulher duas caras. Não sabe ser amiga de verdade, não ama ninguém, não tem lealdade com ninguém", gritou ela, enquanto a veterana procurava um remédio para dor de cabeça.

"Você não fala do meu pai. Você vai escutar! O único ponto que você não podia tocar. Sua podre! Você é podre, você é podre por dentro. Não fala do meu pai, meu pai morreu, meu pai morreu! Como você fala dele assim?", disse Alicia, em meio a uma forte crise de choro. "Ela não pode, você não não tem esse direito!".

"Cadê minha dipirona?", repetia Márcia Fu, enquanto Alicia X insistia na discussão. “Meu pai me criou sozinho, sozinho! Minha mãe foi para a Espanha quando eu tinha quatro anos. Ele me criou sozinho, como nenhum homem faz nesse Brasil! Você me respeite, me respeite como mulher. Eu trabalhei pra comprar todas as minhas maquiagens, o meu silicone, o meu carro, a minha casa!”, esbravejou.

Depois, Márcia ainda afirmou que não pedirá desculpas para a influenciadora. “Se me pedirem desculpa também, eu peço. O meu filho tem dez anos e está lá escutando a mãe dele, há mais de 30 dias, ser 'enxovalhada' [sic]”, afirmou.