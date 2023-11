A Fazenda 15: Eliminado, Henrique descobre que fez sucesso ao ostentar 'volume'

Henrique Martins foi o eliminado nesta semana em 'A Fazenda 15' e teve a oportunidade de conferir todas as novidades fora do confinamento durante sua participação na Cabine de Descompressão, com Lucas Selfie. Durante o bate-papo, o apresentador revelou ao peão qual momento de sua trajetória fez mais sucesso nas redes sociais.

“Eu não posso exibir no programa pelo horário, mas vou te mostrar [no celular] o que mais viralizou da sua participação. Foi esse momento aqui”, disse o apresentador.

Foi nesse instante que Lucas mostrou para Henrique a foto em que ele aparece apenas de sunga, exibindo o volume que deixou os fãs eufóricos.

Ao ver a imagem, o ex-participante do reality caiu na risada e revelou que deixou uma sunga para Tonzão usar no programa.