A Fazenda 15: Depois de pedido de namoro, grupo dos crias criticam atitude de Lucas Souza

O começo da noite desta quinta-feira (09) causou agitação em 'A Fazenda 15', após Lucas Souza pedir Jaquelline Grohalskiem em namoro, no início da manhã. No entanto, após essa atitude, alguns membros do grupo dos crias se reuniram no quarto para discutir o acontecido. Segundo Yuri Meirelles, Kally Fonseca e Olívia Nobre, a atitude do ex-militar foi uma tentativa forçada de permanecer no programa.

“Não gosto de forcação de barra”, disparou Yuri e Olívia aproveitou o momento para analisar o que estava acontecendo: “Vamos ver se o público gosta disso, né? Se veem o que a gente ta vendo, porque a gente tá de dentro”, explicou, ainda assim, Yuri bateu na tecla de afirmar que deseja que Jaque seja eliminada: “Se ela e o Lucas voltarem e o Henrique sair, eu vou entender. Mas se ela sair, vou achar uma resposta muito maneira do público. Henrique é uma pessoa verdadeira, respeitosa, bondosa. O Lucas tem as falhas dele, mas tem várias paradas maneiras também”, apontou o modelo.