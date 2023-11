'A Fazenda 15': Adriane Galisteu detona carro som que levou informações externas aos peões

Após um carro de som levar informações do mundo externo para os participantes de "A Fazenda 15" na última terça-feira (31), a apresentadora do programa Adriane Galisteu detonou a atitude e disse que a ação é de "uma pessoa que não gosta da Fazenda, não gosta do jogo". Veja:

VEJA MAIS

"É uma pessoa que não gosta da Fazenda, não gosta do jogo, não gosta do fair play, não gosta da brincadeira, porque a gente não pode esquecer é um jogo que vale R$ 1,5 milhão. Se você conta alguma coisa que pode estragar a brincadeira, você pode mexer com alguém lá dentro, você pode contar uma coisa que é um segredo nosso. Nosso que eu falo é o meu, como apresentadora do público, de quem é fã da Fazenda, porque a gente fala coisas que eles nem sonham que a gente tá vendo e falando e acompanhando”, disse Galisteu ao jornalista Muka no Space do Muka, no X (antigo Twitter).

Galisteu revelou também uma conversa confidencial que teve com Rachel Sheherazade - expulsa do reality por agressão - sobre a dimensão que as informações chegam a ter fora do reality.

“A própria Rachel falou pra mim: ‘Eu fiquei tão surpresa. Quando eu cheguei em casa e minha mãe começou a contar coisas pra mim que eu falei: gente, mas como é que você sabe disso? aí, ela falou: a gente assistiu no Play Plus, a Adriane falou. Cara, a gente não tem essa noção quando a gente tá lá dentro, né? Muito diferente’. Então, imagina a interferência que tem um carro de som”, disse a apresentadora.

Galisteu disse que a pessoa não é a favor da dinâmica, que é confinar várias subcelebridades que disputam o prêmio milionário. “Por mais que esteja falando uma coisa que pode ser que não tenha nada a ver com a verdade, ela pode mexer muito no jogo e pode estragar o game, inclusive, eu não tenho dúvida de que quem faz isso é o espírito de porco, né? Porque não faz sentido fazer um negócio desse, não é a favor do programa, não é a favor de um peão ou uma peoa. Isso é contra tudo e não tem graça”, reclamou.

“E você sabe que esse carro de som, ele não estava próximo da Fazenda. Ele estava bem distante, tava bem longe e era um carro bem forte porque dava deu para ouvir, né? Vou te falar que a gente também tem que lidar com questões aqui de fora que não dá para acreditar, porque a gente parte do princípio que as pessoas, por mais que tenham torcidas e que isso vira uma paixão, não dá para estragar o game, né? Aí já é brincadeira que estraga o game então é chato”, finalizou Galisteu

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)