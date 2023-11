A Fazenda 15: sexta-feira é marcada por muitas tretas, DR e panelas batidas

A saída de Sander Mecca da oitava roça agitou os peões de 'A Fazenda 15', gerando conflitos entre os 14 concorrentes. Próximos a completar 60 dias de confinamento, os participantes demonstraram preocupação com os rumos do jogo. Nadja Pessoa decidiu despertar os colegas batendo uma panela e elogiando Taubaté. Isso causou atritos, especialmente entre Nadja e Jaquelline, resultando em uma intensa discussão.

Jaque tira satisfação com Nadja e as duas brigam

Após acordar os peões com um panelaço, Nadja e Jaquelline se envolveram em um desentendimento acalorado. A discussão elevou o tom de voz e envolveu troca de ofensas.

Nadja disse a Jaquelline que ela havia ofendido Taubaté, um lugar significativo para Nadja. Jaquelline se defendeu, explicando que usou uma expressão como uma brincadeira e não para ofender Taubaté.

A discussão se intensificou com acusações mútuas, envolvendo questões pessoais e atitudes consideradas ofensivas. O embate culminou com Nadja chamando Jaquelline de "Fazendeira de bosta".

VEJA MAIS

Peões aconselham Jaque após treta com Nadja

Jaquelline, integrante do Pôr do Sol, foi consolada por André e Kally, que sugeriram que Nadja buscava confusão para chamar a atenção.

Kally aconselhou Jaquelline a não se abalar, pois Nadja estava provocando a briga. Jaquelline explicou que não estava respondendo às indiretas de Nadja.

Após acalmar Jaquelline, André alertou para não dar "palco" a esse tipo de atitude. Ele disse que cair na provocação daria a Nadja a atenção que ela buscava e aconselhou Jaquelline a não se deixar abater.

Radamés x Márcia Fu

Após a gravação do Hora do Faro que será exibido no próximo domingo (19), Radamés e Márcia Fu se envolveram em uma discussão bastante acalorada.

Radamés acusou Márcia de falar sobre sua vida pessoal, lembrando de comentários que ela teria feito sobre ele. Márcia, por sua vez, argumentou que Radamés iniciou a polêmica ao mencionar pena de seus amigos fora do reality.

A discussão se intensificou com ambos trocando acusações sobre o que sabiam um do outro. Radamés disse ainda que queria entender o que Márcia havia feito com ele, enquanto Márcia defendia sua posição e chamava Radamés de covarde.

A troca de gritos e acusações revelou a tensão entre os participantes.

Márcia Fu x Alicia

Enquanto pintava o cabelo, a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu e Alicia X trocaram acusações.

Alícia acusou Márcia de tentar diminuir as mulheres e afirmou que Márcia a chamou de burra e imprestável. Márcia respondeu pedindo para Alícia não dirigir a palavra a ela, e a discussão continuou com troca de acusações e provocações.

Márcia provocou Alícia perguntando sobre sua torcida e alegando que sempre é atacada, precisando ouvir calada. A tensão entre as duas foi evidente durante o episódio.

DR

No meio de duas grandes confusões envolvendo Márcia Fu, Lucas e Jaquelline tiveram uma conversa séria na despensa da sede.

Jaquelline desabafou, mencionando que tem sido acusada de várias coisas e estava tão mal que nem se maquiou no dia anterior. Lucas reconheceu que ela está estressada e descontando nele, apontando momentos em que ela falou em um tom elevado.

Jaquelline explicou que em determinados momentos estava falando sobre o jogo, não como namorada. Lucas acalmou a situação, expressando que nada no jeito dela o incomoda e que adora estar com ela.

Ao final, Lucas beijou Jaquelline, dizendo que ela estava estressada e nem aguentou um minuto brigada com ele. A conversa serviu para amenizar a tensão entre o casal.