Liziane Gutierrez diz que Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, era sustentado por diretor da Globo

Ex-participante de A Fazenda, Liziane Gutierrez, revelou supostos detalhes sobre a vida de Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, afirmando que ele era mantido financeiramente por um diretor de TV. A influenciadora, que já teve um envolvimento amoroso com Lucas, abriu o jogo sobre a vida do ex-militar após Jojo expor o término do relacionamento devido a uma suposta conversa dele com outros homens.

De acordo com Liziane, o participante de A Fazenda 15 recebia apoio financeiro não apenas do diretor de TV, cujo nome não foi revelado, mas também da influenciadora Luanne Jardim, assassinada durante um assalto no Rio de Janeiro em maio deste ano.

"Tem muita coisa que eu sei, mas eu tenho que ficar quieta em respeito à Luanne, a ex do Lucas que morreu e era minha amiga. Nunca nem comentei sobre isso, mas, na época que eu saí com o Lucas, ele estava sendo sustentado por ela [Luanne]. Ele negou que ficou comigo e que a gente passou a noite junto porque ele simplesmente falou para ela que só ia encontrar comigo para dar hype, que ele jamais ficaria comigo", revelou Liziane em entrevista a Quem.

VEJA MAIS

Ela afirmou que, na época em que saiu com Souza, ele estava sendo sustentado por Luanne, mesmo quando já estava casado. Segundo Liziane, Luanne continuou o apoiando financeiramente mesmo depois que ele começou seu relacionamento com Jojo porque "ela estava apaixonada" por ele.

A influenciadora também mencionou que Luanne planejava processar Lucas, com o auxílio de Nathalia, advogada de Jojo Todynho, em relação a questões financeiras. "Ele saía com o carro dela, a Porsche que ele andava era dela, e ela começou a perceber que ele não estava pedindo o dinheiro da gasolina. Ela me contou, e depois pessoas do meio me contaram, que ele saía com um diretor da Globo que é casado, que vive tipo ‘família margarina’, e que ele saía com esse cara", completo.

Ainda sobre o suposto envolvimento de Lucas com um diretor da Globo, ela disse que soube do caso por meio de conhecidos que compartilharam a mesma história. "Esse cara que começou a sustentar ele. Não foi uma, não foram duas pessoas, foram algumas [que me comentaram]. A Luanne não ia mentir sobre isso porque depois ela pegou [alguma coisa] no telefone dele, porque ele morava na casa dela", ressaltou.

A assessoria de Lucas negou as acusações, classificando-as como "fake" e destacando que Liziane precisa apresentar provas. Eles afirmaram: "O jurídico do Lucas já está entrando com ação sobre isso."

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)