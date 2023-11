Jojo Todynho se afasta da internet após acusações a ex-marido Lucas Souza

Jojo Todynho resolveu se ausentar das redes sociais temporariamente. A decisão foi anunciada, na tarde desta terça-feira (21), após as acusações feitas contra o ex-marido, Lucas Souza. Jojo falou sobre os haters, cancelamento, agradeceu aos amigos e familiares. Ela afirmou que não mentiu em nenhuma das declarações sobre o fim de casamento com o peão.

“Se tem uma coisa que não sou é mentirosa, não preciso mentir nem inventar nada. Tanta coisa que sempre falam de mim e eu sempre me calo, fico como errada. Mas tem hora que dá no saco. Eu sou ser humano e tenho sentimentos como todo mundo. Imagina vocês ficaram julgando e apontando uma pessoa com quem não convivem e não sabem [quem é], deduzindo por um jeito que se mostra”, afirmou.

Jojo falou sobre forma de falar e anunciou a decisão. “Pode me colocar de grossa, mas não tenta me desmoralizar, não. Fiquei muito tempo quieta, mas tem hora que não dá. Vou dar uma ausentada das redes sociais, porque tem horas que é demais. Não há ser vivo que aguente. O diabo é sujo demais, ainda mais quando ele sabe que você está no propósito, então aí que ele faz tudo pra te desestabilizar”.

Repercussão

A advogada de Lucas Souza, Liliane Guterville, registrou um Boletim de Ocorrência contra a cantora devido às acusações feitas contra o ex-militar.

“Estas declarações difamatórias, injuriosas e caluniosas representam crimes graves contra a honra. Os eventos foram registrados no Sistema Delegacia Online da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e encontra-se sob a análise da Delegacia de Polícia responsável”, afirmou a especialista para a jornalista Fábia Oliveira.

A advogada afirmou que “o registro visa garantir a purificação adequada dos fatos, permitindo que a Justiça seja feita e que a responsabilidade pelos atos difamatórios, injuriosos e caluniosos seja devidamente investigada e, se necessário, punida conforme a legislação vigente”.

Segundo a advogada, as falas de Jojo contra o cliente são mentiras. “Na data atual, a autora dos fatos, popularmente conhecida como Jojo Todynho e detentora de uma audiência de 28,3 milhões de seguidores no Instagram, por meio de seus stories, difamou publicamente o ex-marido, Lucas Souza, atualmente confinado no programa A Fazenda”, relatou Liliane.

“[Jojo] alegou que ele é falso e mentiroso, proferindo injúrias ao referir-se a ele como demônio e estabelecendo comparações desonrosas com Guilherme de Pádua [assassino de Daniella Perez]. Além disso, apresentou uma imagem contendo substâncias ilícitas, atribuindo a propriedade dessas a Lucas Souza”.